Fors meer interesse in woningisolatie in Gelderland

GELDERLAND – Het zoekverkeer naar woningisolatie is explosief gestegen in 2022. Bespaarplatform www.maatwerkadviesenergiebesparing.nl zocht uit dat de interesse in woningisolatie online het grootste is in de noordelijke provincies. Hiervoor gebruikte het platform de data van Google Trends. Hiermee kan je op schaal van 0 tot 100 zien hoe populair een zoekterm is ten opzichte van het totale zoekvolume in een bepaalde regio. Ook in de provincie Gelderland en in Oost Gelre werd vorig jaar massaal gezocht naar isoleren. In de plaatsen Zevenaar, Zutphen en Doornspijk werden relatief gezien de meeste zoekopdrachten uitgevoerd.

Meer interesse in woningisolatie in 2022

De onderstaande grafiek toont aan dat de interesse in isoleren de afgelopen jaren in Nederland fors is toegenomen. Al vanaf de zomer van 2021 zien we een toenemende interesse in woningisolatie. Het hoogtepunt zien we in het najaar en de winter van 2022. Dit komt door de gestegen vraag naar gas, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de dalende temperaturen waardoor mensen hun energierekening zien stijgen.

Zoekinteresse naar isolatie het grootst in Noord-Nederland

De interesse in woningisolatie is niet in heel Nederland gelijk. De kaart hieronder toont de interesse voor woningisolatie per provincie in 2022. We zien dat interesse voor isoleren het grootst is in de 3 noordelijke provincies (Friesland, Groningen, Drenthe). Opvallend is dat de zoekinteresse naar isolatie in de Randstad een stuk lager is.

In welke plaatsen in Gelderland is isolatie het meest populair?

Ook binnen de provincie Gelderland zien we veel verschil in de interesse in het isoleren van de woning. In Zevenaar, Zutphen, Doornspijk, Winterswijk en Ermelo is de zoekinteresse het grootst. Hieronder volgt een lijst met de volledige top-5 plaatsen in Gelderland met relatief de meeste zoekopdrachten naar isoleren in 2022 (mits data beschikbaar). Hoe hoger de score (op een schaal van 0 tot 100), hoe populairder de zoekopdracht was in 2022 in de betreffende plaats.

Zevenaar (100) Zutphen (96) Doornspijk (94) Winterswijk (93) Ermelo (91)

