Overstappen naar glasvezel internet: goed idee of niet?

Op steeds meer plekken in Nederland is glasvezel internet beschikbaar, de nieuwste techniek op het gebied van internetverbindingen die voor het publiek beschikbaar is. Wordt het netwerk momenteel bij jou in de straat aangelegd, of zijn ze al geweest, dan vraag je je wellicht af of het een goed idee is om over te stappen naar glasvezel internet. Die vraag proberen we in dit artikel te beantwoorden.

Consument met DSL-internet

Heb je momenteel thuis DSL-internet, oftewel internet via de telefoonlijn? Dit herken je aan of je modem/router aangesloten zit op de telefoonaansluiting in de muur. Ook herken je het op je bankrekening, want DSL-internet is het goedkoopste type internetverbinding. Aanbieders van DSL-internet zijn providers zoals KPN, XS4ALL, Stipte, Tele2, Telfort en Vodafone. Ben je momenteel tevreden over je internetverbinding? Is hij stabiel en snel genoeg, ook als meerdere mensen in het huishouden er tegelijkertijd gebruik van maken? Dan heb je weinig reden om over te stappen, want je gaat in de regel meer betalen wanneer je overstapt naar glasvezelinternet. Heb je echter veel te klagen over de stabiliteit of snelheid van je internetverbinding en voldoet hij niet aan de behoeftes van je huishouden? Wil er iemand in huis graag online kunnen gamen? Dan is het zeker de moeite waard om over te stappen op glasvezelinternet!

Consument met kabelinternet

Mogelijk heb je momenteel kabelinternet. Dat is internet via de televisiekabel. Hierbij wordt je modem/router dan ook aangesloten op het punt waar in huis het televisiesignaal binnenkomt. Aanbieders van kabelinternet zijn Ziggo, Caiway en DELTA. Daar kun je niet uit kiezen, want elk hebben ze hun eigen regio waar ze monopolist zijn. Vandaar ook dat de prijzen van kabelinternet behoorlijk hoog zijn en je er vaak een televisieabonnement bij hebt moeten nemen. Kabelinternet is een stuk stabieler dan DSL-internet en kan aanzienlijk hogere downloadsnelheden bereiken, afhankelijk natuurlijk van wat voor abonnement je hebt afgesloten. Ook voor online gaming kan kabelinternet geschikt zijn. Wat biedt een overstap naar glasvezelinternet dan nog? Een mogelijkheid om afscheid te nemen van je televisieabonnement als je die niet meer nodig hebt, een nóg stabielere verbinding met een bijna oneindige bandbreedte, nog hogere downloadsnelheden én veel hogere uploadsnelheden. Het loont om ook als je tevreden bent over je huidige abonnement voor kabelinternet te vergelijken wat je voor een vergelijkbare prijs kunt krijgen qua glasvezelabonnementen. Wellicht kun je besparen of juist voor weinig geld een upgrade bewerkstelligen.

Bedrijf

Als je als bedrijf nog geen glasvezelinternet hebt en de mogelijkheden bestaan er wel voor, dan is het zeker aan te raden om de overstap te maken. De eerdergenoemde voordelen komen namelijk in een zakelijke setting zeer van pas. Dan hebben we niet alleen over de ultrahoge downloadsnelheden, maar in het bijzonder over de zeer stabiele verbinding met bijna oneindige bandbreedte. Hoe kleiner de kans op downtime of een haperende verbinding, hoe beter voor je bedrijfsvoering. Ook de hoge uploadsnelheid is welkom: sneller data versturen helpt het versnellen van je bedrijfsprocessen immers ook.

Voor sommige zal glasvezelinternet een onnodige upgrade zijn, voor anderen die er gebruik van kunnen gaan maken is een uitstekende kans die zeker gegrepen moet worden. Maak de overstap in ieder geval zonder goed te overwegen wat je er daadwerkelijk op te winnen hebt. Het heeft immers geen zin om te betalen voor iets wat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt, zeker niet in deze dure tijden.