Bibliotheek helpt bij digitale vragen

woensdag 11 januari 2023 organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in alle vestigingen een voorlichtingsbijeenkomst over het digitale aanbod van de Bibliotheek. De gratis bijeenkomst start in elke vestiging om 10.00 uur. Het complete aanbod digitale cursussen is gratis te volgen, zowel voor leden als voor niet-leden.

Voorlichtingsbijeenkomst Durf Digitaal

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij moet je voldoende digitale vaardigheden hebben. Dat zijn de vaardigheden die nodig zijn om (goed) te kunnen omgaan met digitale apparaten in het dagelijks leven. Zoals een computer, tablet of smartphone. Of het gebruik van een betaalautomaat of reizen met een ov-chipkaart. De wereld wordt steeds digitaler en sneller.

Maar wat als je hier niet zo handig in bent? Dan kan de Bibliotheek je helpen. Op 11 januari wordt er in elke vestiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek een bijeenkomst georganiseerd ter introductie van het digitale aanbod. Aan de orde komt het gratis cursusaanbod van de Bibliotheek. Daarnaast wordt er korte uitleg gegeven over alle mogelijkheden van de digitale Bibliotheek.

Digitaal cursusaanbod

Er worden verschillende gratis cursussen in de Bibliotheken in de Oost-Achterhoek georganiseerd: Computercursussen Digitaal Vaardig (voor echte beginners en iets gevorderden), Digisterker (waarbij er hulp geboden wordt bij zaken waarvoor je een DigID nodig hebt), DigiVitaler (over het gebruik van de digitale toepassingen rond zorg en welzijn), Digitheek (korte workshops over uiteenlopende onderwerpen), maar ook spreekuren waarbij je met een gerichte vraag terecht kunt bij een medewerker. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 11 januari worden de mogelijkheden toegelicht. Nieuw zijn een aantal thematische cursussen: social media en het maken van video’s met je iPad of iPhone. Ook workshops over de aangifte inkomstenbelasting zijn opgenomen. Deze cursussen en workshops zijn gratis voor leden én niet leden.

Digitale Bibliotheek

Leden van de Bibliotheek kunnen ook gebruikmaken van het digitale aanbod van de online Bibliotheek. Zo kunnen er e-books, luisterboeken en tijdschriften geleend worden. Daarnaast kunnen leden deelnemen aan ruim 160 online cursussen. Ook dit zal tijdens de bijeenkomst op 11 januari aan de orde komen.

Opgave

Aanmelden voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten kan via www.oostachterhoek.nl/durfdigitaal, of in één van de bibliotheekvestigingen. Opgeven voor de diverse cursussen is overigens nu ook al mogelijk. Ook dat kan via de website (www.oostachterhoek.nl/cursussen) of in de bibliotheekvestiging in je woonplaats. Meer informatie is te verkrijgen bij het Servicebureau (088-0062929).

