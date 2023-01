CINEbieb Groenlo vertoont de film ‘Frida’

GROENLO – Op donderdagavond 12 januari is de film ‘Frida’ te zien op het witte doek bij CINEbieb in de Bibliotheek Groenlo. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

Frida

Frida Kahlo was een beeldend kunstenares en politiek activiste uit Mexico. Het was het persoonlijke project van Salma Hayek, zelf Mexicaanse, om de biografische film over Frida van de grond te krijgen. Ze medeproduceerde de film en in de hoofdrol zou ze eindelijk eens al haar acteertalenten kunnen laten zien. Helaas kan het project zich, net als de meeste biografische films, niet ontworstelen aan het monotoon opdreunen van hoogte- en dieptepunten uit een roemrucht leven. Frida begint als eigenwijs politiek studentje, krijgt een zwaar verkeersongeluk, raakt al revaliderend gefascineerd door de schilderskunst, komt onder invloed van de beroemde schilder Diego Rivera (Molina), en vindt later meer haar eigen weg.

Regisseur: Julie Taymor

Cast: Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush, Ashley Judd en Antonio Banderas

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.

