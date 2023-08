Open Monumentendagen 2023 in Doetinchem op 9 en 10 september

DOETINCHEM – De Open Monumentendagen vinden dit jaar plaats op 9 en 10 september, waarbij 23 locaties in de gemeente Doetinchem opengesteld worden voor publiek. Verschillende van deze monumenten bieden speciale rondleidingen en demonstraties. In Gaanderen en Wehl is er een speciale kabouterroute voor kinderen. Het programma voor deze dagen is te raadplegen op de website www.openmonumentendagdoetinchem.nl

Het thema dit jaar is “Levend erfgoed”. De evenementen variëren van markten, thematische rondleidingen, muziekoptredens tot filmvertoningen. Sommige locaties zijn alleen op zaterdag of zondag geopend.

De Stichting Open Monumentendag Doetinchem heeft, in samenwerking met Joske Elsinghorst en de Oudheidkundige Vereniging Gander, een kabouterroute ontwikkeld. Kinderen kunnen met een speciaal boekje de route volgen, dat beschikbaar is bij de VVV in Doetinchem voor 5 euro.

Daarnaast zal er vanaf 2 september, 12.00 uur, een livestream beschikbaar zijn op de genoemde website, die interviews en video’s biedt ter aanvulling op de evenementen.

De opening van de Open Monumentendagen is op vrijdag 8 september bij de Sint Martinuskerk in Gaanderen. De inloop is om 19.00 uur met het programma startend om 19.30 uur.

De landelijke Open Monumentendag wordt lokaal georganiseerd door comités, waarbij het comité Doetinchem wordt ondersteund door diverse lokale organisaties en partners.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.openmonumentendagdoetinchem.nl en de officiële Facebook-pagina.

