Aantal verblijfsgasten in Gelderland stijgt eerste kwartaal met een kwart

GELDERLAND – Gelderland heeft in het eerste kwartaal van 2023 een opmerkelijke stijging in het aantal verblijfsgasten ervaren. Volgens recente gegevens zijn er maar liefst 778.000 gasten geweest die minstens één nacht in de provincie hebben doorgebracht, wat neerkomt op een toename van 24 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Herre Dijkema, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, is verheugd over deze ontwikkeling en geeft aan dat het positief is dat bezoekers de weg naar de prachtige provincie nog steeds weten te vinden en de diverse attracties, cultuur, erfgoed, horecagelegenheden en verblijfsaccommodaties waarderen.

Deze aanzienlijke stijging van het aantal verblijfsgasten kan worden toegeschreven aan de versoepeling van de coronamaatregelen, die een jaar eerder nog van kracht waren en de mogelijkheden voor bezoekers beperkten. Pas vanaf 26 januari 2022 mochten restaurants, concertzalen en theaters weer tot tien uur ‘s avonds openen.

Desalniettemin vertoont het aantal verblijfsgasten een positieve groeitrend, waarbij een lichte stijging van 6 procent werd opgemerkt ten opzichte van 2019, het jaar vóór de coronapandemie, volgens gegevens van het CBS. Dijkema merkt op: “De Nederlandse bevolking heeft opnieuw ontdekt dat ons eigen land een aantrekkelijke bestemming is voor een of meerdere dagen. We verwachten dat het binnenlands toerisme de komende jaren zal toenemen, vooral gezien de noodzaak om duurzamer vakantie te vieren door bijvoorbeeld minder te vliegen. Mits het bezoek voldoende verspreid wordt over de provincie, is er voldoende ruimte voor groei.”

Wat betreft het buitenlands bezoek keerden Nederlandse verblijfsgasten al snel terug na het voorjaar van 2020. Dit geldt echter niet voor buitenlandse bezoekers. In het eerste kwartaal van 2023 werden er 91.000 gasten uit het buitenland ontvangen, wat weliswaar 65 procent meer is dan vorig jaar, maar nog altijd 19 procent minder in vergelijking met 2019.

Naast het verblijfstoerisme nam ook het dagbezoek aan Gelderland toe. Met name attracties waren populair, waarbij het aantal bezoekers met maar liefst 58 procent steeg, volgens gegevens van de Visitor Data Monitor van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Bezoeken aan stads- en dorpscentra sprongen eruit met een stijging van 23 procent. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze stijging voornamelijk in januari te zien was, terwijl er in februari en maart een lichte daling was. Deze fluctuatie hangt samen met de coronamaatregelen van

