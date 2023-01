Grol JO9-1 nam deel aan zaalvoetbaltoernooi van de Winterswijkse voetbalfederatie.

GROENLO – Afgelopen zaterdag heeft Grol JO9-1 net als vele andere selectie teams van de Grol deelgenomen aan het zaalvoetbaltoernooi van de Winterswijkse voetbalfederatie. In een sterke poule mochten de jongens het opnemen tegen de selectie teams van Longa, AZSV, Fc Trias en Fc Winterswijk.

De eerste wedstrijd tegen AZSV is na een goede wedstrijd in een gelijke stand geëindigd, 2-2. De 2de wedstrijd neemt Grol het op tegen Longa. Een week geleden hebben wij ook tegen AZSV en Longa kunnen spelen op het Norbert Kuypers zaalvoetbaltoernooi in Zieuwent. Wij wisten dat Longa een sterke tegenstander zou zijn. Grol leek de voorsprong in de wedstrijd te nemen maar zag een goede opgezette aanval met een schot op de paal stranden. Helaas voor de Grol wist Longa uit een vrije trap de 1-0 voorsprong te maken en gaf dit ook niet meer weg.

Grol blijft strijdbaar en weet de 3de wedstrijd tegen Fc Trias met 1-0 te winnen. Nu het einde van het toernooi naderde wordt duidelijk dat Grol zou moeten winnen van Fc Winterswijk om de finale te mogen spelen. Na een goede peptalk van de leiders zijn de jongens vol overtuiging aan de wedstrijd begonnen. Grol speelde goed en voerde de taken uit waardoor Winterswijk niet lekker in hun spel kan komen. Zo is het uiteindelijk Grol die de 1-0 weet binnen te schieten en weet zelfs de 2-0 te scoren in de laatste minuut! Een pracht van een overwinning waarmee de jongens zich weten te plaatsen voor de finale.

In deze finale komen wij onze geduchte tegenstander uit Lichtenvoorde weer tegen, we weten wat ons te doen staat. De jongens speelden geconcentreerd en wisten het eerste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij te zijn. Dit resulteerde helaas niet in een doelpunt. Het tweede deel van deze finale is voor Longa, ze weten ons goed vast te zetten en weten zo meer druk naar voren te maken. Longa weet uiteindelijk een paar minuten voor tijd te scoren. Ondanks het verlies in de finale kijken wij met trots terug op het behalen van de 2e plaats in dit sterke deelnemersveld.

Wij danken de organisatie voor dit leuke toernooi. De gewonnen beker wordt terecht gevierd, jongens nogmaals gefeliciteerd! Een mooi begin van het nieuwe (voetbal)jaar.

