Verbouwen is populair. En de krimp op de kopersmarkt bleef ondanks de rentestijging beperkt. Zo blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk over het afgelopen jaar. Veel mensen denken bij een nieuw huis of verbouwing al snel aan bouwmateriaal en nieuwe meubels. Maar denken ze ook aan de gevolgen voor hun belastingen? En wat ze hiervoor moeten regelen? De Belastingdienst vroeg het bij de bouwmarkt. En tipt woningkopers en klussers over de Checklist eigen woning.

Wat blijkt? Mensen weten vaak wel dát het (ver)kopen of verbouwen van een woning met een hypotheek, gevolgen heeft voor hun belastingen. Maar wat precies en wat ze moeten regelen, is niet bij iedereen bekend. “Uh jeetje”, “Geen idee wat dat allemaal moet zijn”, “Welke kosten aftrekbaar zijn? In ieder geval de hypotheekrente.“, “Of ik een voorlopige aanslag heb gewijzigd of aangevraagd? Nee?”, zijn enkele reacties. De persoonlijke checklist op belastingdienst.nl/eigenwoning helpt klussers en woningkopers hier bij. Vul een aantal meerkeuzevragen in en je weet meteen waar jij op moet letten.

Drie veel gestelde vragen waarbij de checklist je op weg helpt.

1. Ik heb een woning gekocht. Welke kosten zijn aftrekbaar?

Als je een woning koopt, mag je de meeste kosten die je maakt voor het afsluiten van de lening aftrekken. Voorbeelden van aftrekbare kosten zijn notariskosten voor de hypotheekakte en advies- en bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur. Vul de checklist in om te zien welke kosten jij wanneer mag aftrekken.

Ik ben aan het verbouwen, mag ik dan ook kosten aftrekken?

De kosten die je maakt voor het verduurzamen of verbouwen van een koopwoning zijn niet aftrekbaar in de belastingaangifte. Als je een lening afsluit voor het verduurzamen of verbouwen van je woning zijn een aantal kosten wél aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan de financieringskosten en de rente die je over de lening betaalt. Moet ik een voorlopige aanslag aanvragen als ik een huis koop?

Als je recht hebt op hypotheekrenteaftrek, kun je een voorlopige aanslag aanvragen. Je krijgt dan maandelijks de belasting terug (in plaats van na afloop van het jaar bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting). Hierdoor verlaag je je maandlasten. Kijk op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag.

Heb je al een voorlopige aanslag en verandert je situatie tijdens het jaar? Bijvoorbeeld door het oversluiten of verhogen van je hypotheek, een verandering in salaris, of veranderde aftrekposten? Geef wijzigingen dan snel door en pas de voorlopige aanslag aan.

Meer weten?

Kijk op belastingdienst.nl/eigenwoning en vul de persoonlijke checklist in.

