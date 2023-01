Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen in Gelderland

GELDERLAND – Europa Kinderhulp biedt vakanties bij vakantiegezinnen aan voor kinderen uit diverse Europese landen. Maar er is ook een groeiende groep kinderen uit Nederland die een onbezorgde vakantie goed kunnen gebruiken. Want door de energiecrisis zijn er extra veel kinderen uit eigen land die te maken krijgen met armoede. Onder andere in Gelderland wordt er daarom nu alvast gezocht naar gezinnen die komende zomer een kindje uit Nederland willen uitnodigen.



Nederlandse kinderen

Hoewel je bij Europa Kinderhulp wellicht meer aan buitenlandse kinderen denkt, organiseert de stichting ook al ruim 50 jaar reizen voor kinderen uit Nederland. Deze kinderen hebben het in veel gevallen thuis financieel niet breed, waardoor er weinig mogelijkheden zijn voor vermaak of uitjes. In andere gevallen komen ze financieel niets tekort, maar zijn er problemen op sociaal-emotioneel vlak en krijgen ze thuis bijvoorbeeld te weinig aandacht. Het is voor hen heerlijk om in de zomer een paar weken bij een vakantiegezin te verblijven en hun batterij weer op te laden.

Vandaar dat er druk wordt gezocht naar nieuwe vakantieouders. Dat kan als gezin, maar ook als alleenstaande, of stel zonder kinderen. Zolang je maar ruimte in je hart en huis hebt om voor een paar weken een kindje op te vangen.

Kinderen uit het buitenland

Zin in wat extra avontuur? Je kunt ook een buitenlands kindje uitnodigen! In Gelderland is de nog stichting op zoek naar plekjes voor kinderen uit Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk

De kinderen komen voor ongeveer twee weken. Ze zijn in de leeftijd van 5-12 jaar. Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.europakinderhulp.nl/vakantieouders

Vakantiedata Gelderland 2023

Nederland: maandag 24 juli – woensdag 2 augustus

Berlijn: zaterdag 15 juli – vrijdag 28 juli

Hannover: maandag 17 juli – maandag 31 juli

Oostenrijk: vrijdag 21 juli – zondag 6 augustus

Frankrijk: dinsdag 25 juli – dinsdag 8 augustus

