‘Meer Bomen Nu’ organiseert een landelijke doneer-een-zaailing-dag

Op zondag 12 februari organiseert ‘Meer Bomen Nu’ een landelijke doneer-een-zaailing-dag. Op honderden locaties in het land kunnen zaailingen worden ingeleverd. In bijna iedere tuin is wel een jonge boom of struik te vinden die te weinig licht krijgt of ongewenst is. Meer Bomen Nu roept alle Nederlanders op om deze zaailingen en stekken te verzamelen uit eigen tuin en te brengen naar één van de inleverlocaties. Vrijwilligers zorgen dat ze een goed plekje krijgen.

Inlever locatie in Groenlo is:

Groenlocamperplaats

Lange Maat 6

7142 HD Groenlo

Doneer een zaailing dag: Hoe werkt het?

Elke boom of struik produceert ieder jaar zaailingen. In een achtertuin is vaak geen ruimte voor al die zaailingen om een volwassen boom of struik te worden. Meer Bomen Nu roept daarom iedereen op om zaailingen en stekken uit eigen tuin naar één van de vele inleverpunten te brengen. Vrijwilligers planten ze vervolgens op een geschikte locatie, waar ze wel kunnen uitgroeien. Zo plant Nederland samen miljoenen bomen voor klimaat en biodiversiteit!

Zaailingen: Ga in de tuin op zoek naar zaailingen van bomen en struiken tussen 50-200 centimeter hoog. Haal het hele boompje/struik uit grond met zoveel mogelijk wortel. De kluit kan je er afschudden en hoef je niet mee te geven.

Stekken zijn ook welkom. Elke tak van een wilg, populier, vlier, vlinderstruik of vijg kan je in de grond steken. Grote kans dat er een nieuwe boom of struik opkomt.

Vlier, vijg, druif: snoei de houtige delen terug in stukken van ongeveer 50-60 cm en zet ze met onderkant in water of grond zodat ze niet uitdrogen (dit kan ook met vlinderstruik, maar pas later in het seizoen);

Populier/wilgen: schuin afzagen of knippen, liefst 2-3 meter lang, want bij het planten gaan deze minimaal 50 cm in grond

Afleggers van bramen, frambozen, ribes, kruisbes (met wortel afsteken).

De zaailingen hoeven niet in potten te zitten, ze worden bij ontvangst gelijk ingekuild, geplant of tijdelijk in de sloot gelegd.

Het is fijn voor de ontvanger als de zaailingen zijn voorzien van een label met de soortnaam erop.

Lever de zaailingen zondagmiddag 12 feb tussen 14.00-16.00 in op één van de vele bomenhubs of plantlocaties. In Groenlo kan dat bij Groenlocamperplaats, Lange Maat 6, 7142 HD Groenlo.

Kijk op www.meerbomen.nu/ doneereenzaailing voor alle inleverpunten.

