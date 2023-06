Ontdek wat er zich afspeelt achter de hekken tijdens de Dag van de Bouw

LANDELIJK – Op zaterdag 17 juni vindt de jaarlijkse Dag van de Bouw plaats, waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om te ontdekken wat er zich afspeelt op bouwplaatsen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. Meer dan 150 bouwplaatsen in Nederland openen deze dag vanaf 10:00 uur hun deuren voor bezoekers. De toegang is overal gratis en er valt voor jong en oud veel te zien, leren en doen.

De Dag van de Bouw is dé open dag van de Nederlandse bouwsector en biedt een unieke kans om te ervaren wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van huizen, wegen, ziekenhuizen, stadions en andere gebouwen en infrastructuur in Nederland. Het speelt een cruciale rol in sectoren zoals onderwijs, zorg, natuur, recreatie, wonen en transport.

In de provincie Gelderland zijn er 16 projecten te bezoeken tijdens de Dag van de Bouw. Enkele van deze projecten zijn onder andere:

A12-IJsselbruggen – Dag van de Bouw

Productie modulaire woningen Houtbaar Huis (2) – Dag van de Bouw

Circulaire RWZI Terwolde – Dag van de Bouw

De RWZI Terwolde is een rioolwaterzuiveringsinstallatie die volgens nieuwe technieken is gebouwd met aandacht voor circulariteit en duurzaamheid. Het behandelt het afvalwater uit de regio Terwolde – Voorst. Momenteel is de installatie sterk overbelast en verouderd, waardoor renovatie noodzakelijk is.

Voor een volledig overzicht van de deelnemende projecten in de regio en de rest van Nederland, inclusief het programma en de openingstijden, kunt u terecht op de website www.dagvandebouw.nl/projecten-overzicht.

De Dag van de Bouw is een gelegenheid waar bouwlocaties in heel Nederland hun bouwhekken openstellen om mensen kennis te laten maken met de innovaties en het maatschappelijke belang van de bouw- en infrasector. Vorig jaar bezochten tienduizenden mensen de 144 projecten verspreid over het hele land, en dit jaar zijn er meer dan 150 projecten te bezichtigen. Voor meer informatie over de Dag van de Bouw en een overzicht van de honderden andere opengestelde bouwplaatsen in Nederland kunt u terecht op www.dagvandebouw.nl.

