Vorig jaar bijna 2.800 auto-inbraken in Gelderland

AALTEN / BRONCKHORST – Vorig jaar werd in Gelderland 2.774 keer ingebroken in auto’s: net iets minder dan in 2021. Toen ging het namelijk om 2.792 meldingen. De grootste afname was te zien in Nijmegen en Arnhem, terwijl het aantal auto-inbraken juist sterk steeg in Apeldoorn en Culemborg. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meest recente nationale politiedata.

Sterkste toename in Apeldoorn

In Apeldoorn vonden vorig jaar 48 meer auto-inbraken plaats dan in 2021. In geen enkele Gelderse gemeente was de absolute stijging zo sterk. Andere gemeenten waar inbrekers in 2022 veel vaker toesloegen zijn Culemborg (+42), Ede (+35) en Winterswijk (+34).

In Nijmegen was juist sprake van de sterkste daling (-58). Ook in Arnhem (-41) sloegen criminelen veel minder vaak toe. Ondanks deze positieve ontwikkeling bleven dit ook in 2022 de gemeenten met in totaal de meeste meldingen van auto–inbraak. Nijmegen en Arnhem zijn samen zelfs goed voor een derde van alle auto-inbraken van heel Gelderland.

Minste kans op inbraak in deze gemeenten

Per 10.000 huishoudens vonden er in Gelderland 29,2 inbraken plaats in auto’s. Dit is veel minder dan het landelijke gemiddelde van 53,1 auto-inbraken per 10.000 huishoudens.

Heerde is de veiligste gemeente van de provincie. Per 10.000 huishoudens vonden hier in 2022 zo’n vijf auto-inbraken plaats. De top 5 Gelderse gemeenten met de minste kans op inbraak is als volgt:

Heerde (5,1 auto -inbraken per 10.000 huishoudens) Aalten (5,2 auto -inbraken per 10.000 huishoudens) Berkelland (5,8 auto -inbraken per 10.000 huishoudens) Buren (8 auto -inbraken per 10.000 huishoudens) Bronckhorst (9 auto -inbraken per 10.000 huishoudens)

Benieuwd naar de cijfers van jouw gemeente? Hier lees je meer over het onderzoek.

