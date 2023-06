Op 5 juli organiseren IKGL, OWIN Winterswijk, Bedrijvenkring Berkelland en IKAD een bijeenkomst over capaciteit elektriciteitsnet in Oost-Achterhoek. Voor meer informatie en aanmelding ga naar: https://lnkd.in/e_Q2Jsgp

GROENLO – Op woensdag 5 juli zullen de IKGL (Industriële Kring Groenlo Lichtenvoorde), Ondernemersvereniging OWIN Winterswijk, Bedrijvenkring Berkelland en IKAD een vervolgsessie organiseren over de capaciteit van het elektriciteitsnet in de Oost-Achterhoek. De bijeenkomst, die plaatsvindt in De Mattelier in Groenlo, zal onder andere Liander aan het woord laten om inzicht te geven in de huidige situatie.

De vervolgsessie, die na enkele jaren plaatsvindt, is bedoeld om te informeren over de ontwikkelingen rondom netcongestie en de beperkingen van het elektriciteitsnet in de regio. De focus ligt op het bespreken van mogelijke oplossingen en de rol die individuen en bedrijven hierin kunnen spelen. De industriële kringen OWIN, BB, IKAD en IKGL, in samenwerking met Joël van Tiem (gebiedsregisseur Alliander), Joris Benninga (regisseur Smart Energy Hub De Mars, Zutphen) en Jan Straatman (Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek), zullen de bijeenkomst organiseren.

Netcongestie heeft impact op elke ondernemer in de regio. Bedrijven die willen uitbreiden of hun productieproces willen elektrificeren, worden geconfronteerd met lange wachttijden voordat hun elektriciteitsaansluiting kan worden verzwaard. Ook het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit aan het net is momenteel beperkt. Het probleem van piekbelasting is ook een veelvoorkomend probleem onder ondernemers.

De focus van de bijeenkomst ligt op het vinden van oplossingen en het optimaliseren van de beschikbare netcapaciteit. Het benutten van de capaciteit van het elektriciteitsnet vereist een samenwerking tussen ondernemers en netbeheerders. Het doel is om de beschikbare netcapaciteit efficiënter te gebruiken en mogelijke knelpunten aan te pakken.

Indien deze thema’s u raken, nodigen wij u uit om deel te nemen aan de tweede bijeenkomst over netcongestie op donderdag 5 juli om 15:30 uur in De Mattelier in Groenlo. De bijeenkomst staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en wil bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de capaciteitsuitdagingen van het elektriciteitsnet in de Oost-Achterhoek.

Programma:

15.30 uur Inloop

15.45 uur Welkom en start programma

17.30 uur Einde programma, start netwerkborrel.

18.30 uur Einde meeting

Aanmelden voor deze middag kan hier:

Netcongestie – IKGL

