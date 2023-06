Bijeenkomst voor ondernemers over netcongestie in de Oost-Achterhoek

GROENLO – Op woensdag 5 juli wordt er in Groenlo een tweede bijeenkomst georganiseerd over netcongestie, in samenwerking met de Bedrijvenkring Berkelland, Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde, Ondernemerskring Winterswijk en Industriekring Aalten-Dinxperlo. Het onderwerp van de bijeenkomst is de capaciteit van het elektriciteitsnet in de Oost-Achterhoek. Ondernemers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen en zich aan te melden voor de bijeenkomst in De Mattellier in Groenlo.

Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken wat er momenteel speelt met betrekking tot netcongestie, waar de beperkingen liggen en wordt er vooral met elkaar in gesprek gegaan over mogelijke oplossingen en hoe ondernemers kunnen bijdragen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de industriële kringen OWIN, BB, IKAD en IKGL, in samenwerking met Joël van Tiem (gebiedsregisseur Alliander), Joris Benninga (regisseur Smart Energy Hub De Mars, Zutphen) en Jan Straatman (Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek).

Netcongestie heeft impact op elke ondernemer. Steeds vaker worden bedrijven geconfronteerd met beperkingen van het elektriciteitsnet. Uitbreidingen van bedrijven of de elektrificatie van productieprocessen vereisen vaak jaren wachttijd voor een verzwaarde elektriciteitsaansluiting. Het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit aan het net is soms niet mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het volleggen van het dak met zonnepanelen belemmerd wordt. Mogelijk heeft uw bedrijf afgelopen winter al te maken gehad met waarschuwingen vanwege een te hoge piekbelasting.

Het is belangrijk om te kijken naar wat er wél mogelijk is. Uitbreiding van de netcapaciteit is slechts een deel van de oplossing. Door slimmer samen te werken als ondernemers en netbeheerder kunnen we de beschikbare netcapaciteit beter benutten.

Hebben deze thema’s betrekking op uw onderneming? Kom dan naar de tweede bijeenkomst over netcongestie op donderdag 5 juli om 15:30 uur in De Mattelier in Groenlo. Meld u nu aan!

