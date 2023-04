LICHTENVOORDE – De Zwarte Cross heeft onlangs de line-up bekendgemaakt voor hun festival dat van 20 tot en met 23 juli plaatsvindt. Het festival zal plaatsvinden in Lichtenvoorde en biedt in totaal 42 nieuwe acts, waaronder BLØF, Davina Michelle, John Coffey, La Fuente, Erik Dijkstra en de Zwarte Cross Talententuin, Loira Lux, Mara Wells, IMANI, Lina Roza, LANNA, Glitter Eva en Djana.

Een van de grootste namen op het festival is Davina Michelle, die internationaal bekend is geworden in haar korte carrière. Met meer dan 1,6 miljoen abonnees op haar YouTube-kanaal, een Top 40-record en optredens op het songfestival en in het voorprogramma van P!nk, is ze nu klaar om haar volgende uitdaging aan te gaan op de Zwarte Cross.

BLØF is ook een primeur voor het festival, na 25 jaar actief te zijn in de Nederlandse muziekscene. Ze brengen bekende hits en nummers van hun laatste album ‘AAN’. John Coffey, een band die in 2016 voorlopig afscheid nam, is terug en brengt een show vol hardrock, rap, skate, punk, garage en metal.

The Noaberhood zal een reeks vrouwelijke hiphoppers bevatten, waaronder Loira Lux, Mara Wells, IMANI, Lina Roza, LANNA, Glitter Eva en Djana. Ook zal de Zwarte Cross Talententuin weer aanwezig zijn, waar jonge helden een podium krijgen om hun passie te delen en te worden gesteund op het gebied van PR.

Naast deze acts zal de Zwarte Cross ook optredens van Drukwerk, Piraten Power Hour, Megatent DJ’s, Jick Munro & The Amazing Laserbeams, Erik Neimeijer, Gangstagrass (US), PRONK, Rogerson, Lady Bee, CRÜPO, Lone Ranger (JM), Johnny Osbourne (JM), Nusantara Beat, Modji, Aerobic Funk, DJ Je Moeder, Zer00s Heroes, Fort Fiesta, Grade 2 (UK), Private Function (AU), The Young Ones, Geishas of Doom, Zanger Niley, The Travelin’ Band, André Manuel, Frans Miggelbrink, Francien Regelink, Cursus ballet voor beginners, Theatergroep Matrose, Hoezo luste gij ginne koffie concert en De Leijer & De Leijer.

De volgende reeks namen wordt op 11 mei bekendgemaakt.

Meer informatie op: ZwarteCross.nl

