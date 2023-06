Contract Hamalandhal verlengd – Binnensportlocatie in Lichtenvoorde verzekerd van toekomst

LICHTENVOORDE – De Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde (SHL) kan opgelucht ademhalen, want de binnensportlocatie kan voor onbepaalde tijd doorgaan in Lichtenvoorde. In maart nam de gemeenteraad al het besluit, en op zaterdag 17 juni om 18.30 uur zal wethouder Bart Porskamp samen met Herman Rooks, voorzitter van de SHL, en secretaris Miranda Rondeel de nieuwe exploitatieovereenkomst ondertekenen. Dit heuglijke moment zal plaatsvinden tijdens de receptie ter ere van het 10-jarig bestaan van de SHL.

De gemeente en het stichtingsbestuur kijken met voldoening terug op de afgelopen 10 jaar van samenwerking. Wethouder Bart Porskamp benadrukte het belang van de Hamalandhal als verbindende factor tussen scholen, sportverenigingen en de gemeenschap: “Het is belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen, en de Hamalandhal biedt de gelegenheid voor inwoners om in verenigingsverband te sporten. Ik ben trots dat we dit kunnen waarborgen en dat sluit mooi aan bij onze sportvisie.”

Voorzitter Herman Rooks sprak over de ambitie van de SHL om het bruisende sporthart van Oost Gelre te zijn: “In de Hamalandhal proef je de sport, het samenkomen en de gezelligheid. We streven ernaar om sportverenigingen iets extra’s te bieden en zijn verheugd dat we ons geen zorgen hoeven te maken over een duurzame binnensportaccommodatie voor sportactiviteiten. Dit geldt uiteraard ook voor evenementen- en beursorganisaties en hun bezoekers!”

De Hamalandhal fungeert als thuisbasis voor vijf sportverenigingen: badmintonvereniging LBC ’72, handbalvereniging Erix, zaalvoetbalvereniging LZV, volleybalvereniging Longa’59 en gymnastiekvereniging Spirit ’90. Gezamenlijk zorgen deze verenigingen voor de exploitatie van de Hamalandhal, en dankzij de verlenging van het contract kunnen zij hun sportactiviteiten ongehinderd voortzetten.

