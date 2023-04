GROENLO – Smoorverliefd op Doe Maar is een Winterswijkse Doe Maar tributeband die inmiddels alweer het twaalfde jaar ingaat. Volgens de Volkskrant is de band een van de beste tributebands van Nederland. Smoorverliefd heeft de afgelopen jaren al op vele uiteenlopende locaties gespeeld, zoals grote festivals, theaterzalen, bijzondere plekken, het clubcircuit en elk stadsfeest en dorpsplein in Nederland en België.

De band heeft een stevige reputatie opgebouwd door met bijzonder respect voor de roots van het materiaal een gigantisch feest te maken van elke plek waar ze spelen. Daarnaast zien de jongens er ook nog eens extreem goed uit en betreden ze strak gekleed in jaren 80 outfit het podium, wat als fijne bonus wordt beschouwd.

Op 22 april 2023 is de Mattelier in Groenlo de plek waar Smoorverliefd de eerste show van het nieuwe seizoen speelt, met nieuwe nummers op de setlist en hagelnieuwe visuals die je helemaal terug gooien in de jaren ’80. De show omvat alle hits, de beste albumtracks en een selectie van obscure nummers die door Doe Maar zelf maar zelden live zijn gespeeld.

Het meest recente optreden van Smoorverliefd in Winterswijk was binnen 25 minuten uitverkocht, dus we raden aan niet te lang te wachten met het aanschaffen van tickets voor deze unieke show. Om de sfeer te verhogen heeft De Mattelier de arrangementen aangepast aan het publiek, dus geen koffie met cake, maar bitterballen en een traytje bier.

Tickets zijn verkrijgbaar via https://demattelier.nl/tickets/

