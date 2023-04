GROENLO – Muziek- en Theatercafé Rockcafé Taste in Groenlo staat op 22 en 23 april weer garant voor een gezellig en actief uitgaansweekend. Op zaterdagavond 22 april vindt het eerste Singlescafé plaats, georganiseerd door Roland en Marion in samenwerking met Getty Schepers van Dating Oost. Het belooft een avond te worden voor alleenstaanden, vrijgezellen en alleengaanden die zin hebben in gezelligheid, een hapje, drankje, ontmoetingen en dansen.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur voor €13,50, inclusief een kop koffie en hapjes. Consumpties kunnen worden betaald met munten, waarvoor er wel een pinmogelijkheid is. Het Singlescafé begint om 20:00 uur en is bedoeld voor de doelgroep singles tussen de 40 en 67 jaar, maar iedereen die zich goed voelt bij deze doelgroep is welkom.

Op zondagmiddag 23 april staat Bob Color op het programma bij Rockcafé Taste. De entrée is deze middag gratis en de party begint om 15:00 uur. Bob Color staat bekend als The Living Jukebox en zingt een mix van Soul, Blues, Jive en Americana Roots. Op elke tafel ligt een lijst met songtitels en iedereen krijgt een ‘menu’ en een pen om verzoeknummers te bestellen. Bob Color is een zeer veelzijdige artiest en zingt met passie en energie. Hij wordt wel eens de ‘The Human Jukebox’ genoemd, omdat hij zo veel verschillende nummers kent en deze op verzoek kan zingen.

