LICHTENVOORDE – Op donderdag 9 februari, om 19.30 uur, organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in haar vestiging in Lichtenvoorde de gratis workshop ‘Filmen en monteren met je iPad/iPhone’. Aanmelden voor deze workshop is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/filmenmonteren

Workshop filmen en monteren

Maak jij wel eens filmpjes? En vind je het leuk om hier ‘meer’ mee te doen? In deze workshops krijg je tips voor het filmen met je ipad of iphone. Daarnaast leer je hoe je filmpjes kunt monteren in iMovie. Dit is een gratis app voor Apple gebruikers.

Neem je iPad of iPhone mee naar de workshop en ga na een korte uitleg meteen aan de slag. Tijdens de workshop kun je direct al je vragen stellen. Aan het einde van de workshop heb je al goed geoefend met monteren, zodat je hier thuis weer verder mee aan de slag kunt.

Aanmelden

Het aanmelden voor deze gratis workshop kan via www.oostachterhoek.nl/filmenmonteren of in één van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

