Gratis openlucht bioscoop voor thuisblijvers

LICHTENVOORDE – Op zaterdag 29 juli is er een gratis openluchtbioscoop in het Wentholtpark in Lichtenvoorde. Het geheel is in picknick stijl, dus zonder horeca, maar gewoon eigen kleedje, hapje en drankje meenemen en genieten van de films. In totaal worden er 3 films getoond: 2 kinder/familiefilms in de middag en 1 avondfilm.

Het initiatief voor deze gratis openlucht bioscoop komt van Rutger Addink, eigenaar van het Lichtenvoordse bedrijf Addink Media Groep. “Ik wilde graag wat doen voor mensen en gezinnen die niet op vakantie kunnen. Een leuk uitje, zonder dat dit geld kost. Wij hebben de middelen voor een openluchtbioscoop, dus daar hebben we voor gekozen. En uiteraard is iedereen welkom, ook al ben je wel op vakantie geweest.”

De films worden getoond op een groot LED scherm dat in het park wordt geplaatst. Er is verder geen horeca aanwezig. Toilet zal beschikbaar zijn in het gebouw van de kinderboerderij in het park.

Het idee is dat mensen zelf vanuit huis een kleedje, stoel, hapje en een drankje meenemen en een fijn plekje zoeken in het gras bij het videoscherm, en samen kunnen genieten van de films.

Het programma is als volgt:

11.00 uur Buurman en Buurman (Nederlands gesproken)

13.00 uur Finding Nemo (Nederlands gesproken)

16.00 uur Ice Age (Nederlands gesproken)

20.30 uur Pirates of the Carribbean (Engels met Nederlandse ondertiteling)

Filmlicenties voor openbare vertoningen, zéker van populaire films, zijn best hoog. Om alles toch gratis te kunnen organiseren, zijn er enkele betrokken lokale bedrijven die een financiële bijdrage leveren. Als dank daarvoor zijn deze bedrijven die dag met logo zichtbaar op een apart klein beeldscherm in het park.

Natuurlijk is alles wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Mochten er wijzigingen zijn of als het in verband met weersomstandigheden verplaatst moet worden, wordt dat gecommuniceerd via de sociale media kanalen van de Stichting Wentholtpark Lichtenvoorde en Addink Media Groep.