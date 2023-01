Gratis workshop ‘Digitale prentenboeken’

LICHTENVOORDE – Op woensdag 1 februari, tijdens de Nationale Voorleesdagen, besteedt de Bibliotheek Oost-Achterhoek aandacht aan digitale prentenboeken. De gratis workshop wordt gegeven in de vestiging Lichtenvoorde en begint om 19.00 uur. Aanmelden is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/digitaleprentenboeken

Digitheek-workshop ‘Digitale prentenboeken’

Zelf prentenboeken voorlezen is echt het allerleukste dat er is. Maar weet je dat er ook digitale prentenboeken zijn? Je kind kan kijken naar de afbeeldingen en het boek wordt voorgelezen. Hoe vind je kwalitatief goede prentenboeken? We laten je het graag zien. Neem je tablet, smartphone of laptop mee.

Aanmelden

Het aanmelden voor deze gratis workshop kan via www.oostachterhoek.nl/digitaleprentenboeken of in één van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

