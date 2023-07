Grolse Kermis: Vier dagen feest in Groenlo!

GROENLO – De Grolse Kermis aan de Maliebaan in Groenlo zal plaatsvinden van 18 tot en met 21 augustus. Vrijdag begint het feest om 16.00 uur in de tent maar vrijdagavond wordt afgetrapt met een lasershow om 22.00 uur. Op zaterdag het jeugdvogelschieten. Dit onderdeel, voor jongeren van 16 tot 18 jaar, is verplaatst naar zaterdag en begint om 18.00 uur. Na het vogelschieten volgt een huldiging.

Voor meer informatie en aanmeldingen voor de verschillende onderdelen van de Grolse Kermis www.grolsekermis.nl.

Programma:

Vrijdag 18 augustus

16.00 uur – Start Bedrijvenuurtje met muziek van Seven Days Music .

19.00 uur – Inschrijven Volksspelen (op feestterrein Maliebaan tot 20.30 uur).

19.00 uur – Vrije inloop voor avondfeest voor iedereen!

21.45 uur – Officiële opening Kermis 2023 met presentatie Koningsparen.

22.00 uur – Lasershow (op het feestterrein Maliebaan).

22.00 uur – Feestprogramma in de tent met muziek van Seven Days Music.

01.00 uur – Afsluiting.

Zaterdag 19 augustus

13.15 uur – Terrein open voor de Kinderspelen.

13.30 uur – Aanvang Kinderspelen, waarbij alle kinderen uit Groenlo in de basisschool leeftijd (dus ook als je niet in Groenlo naar een basisschool gaat) van harte welkom zijn.

13.30 uur – Spelprogramma voor Groep 4 en 5 (uiterlijk 13.20 uur aanwezig zijn!) met medewerking van Muziekvereniging Groenlo.

13.30 uur – Schminken!

13.30 uur – Ballonnen clown “Lonnie Ballonie”

14.00 uur – Jeugdtheater ACT in de feesttent voor alle kinderen tot en met Groep 3.

15.00 uur – Prijsuitreiking kleurwedstrijd en raden “snoep in de pot”.

15.15 uur – Spelprogramma voor Groep 6 t/m 8 (uiterlijk 15.05 uur aanwezig zijn!) met medewerking van Muziekvereniging Groenlo.

17.00 uur – Einde Kinderspelen.

18.00 uur – Jeugdvogelschieten (16 t/m 18 jaar).

21.15 uur – Huldiging Jeugdkoning + opening verlichte Bloemenpanelen op kermisterrein.

21.30 uur – Feestprogramma in de tent met muziek van Royal Beat en DJ Con Nalez.

01.00 uur – Afsluiting.

Zondag 20 augustus

08.30 uur – Verzamelen Viswedstrijd bij de Wilhelminabank op de Kanonswal.

09.00 uur – Start Viswedstrijd voor de jeugd (in 2 klasses t/m 14 jaar).

11.00 uur – Prijsuitreiking Viswedstrijd bij de Wilhelminabank op de Kanonswal.

11.00 uur – Een jaartje meer in de feesttent (einde rond 13.30 uur)

13.00 uur – Aanvang Grols Spelspektakel.

20.00 uur – Prijsuitreiking Bloemenpanelen en Grols Spelspektakel.

21.00 uur – Feestprogramma in de tent met muziek van de The Euros, tevens muziek van DJ Mike van Doorn in de tent.

01.00 uur – Afsluiting.

Maandag 21 augustus

06.00 uur – Reveilleblazen

11.00 uur – Start Volksspelen – vogelschieten en vogelgooien. Tevens mogelijkheid tot Schijfschieten.

14.30 uur – Huldiging van nieuwe koningsparen in de tent (tijdstip onder voorbehoud)

14.30 uur – Feestprogramma in de tent met muziek van Perfect Show Band tevens muziek van DJ DouBBle B

20.00 uur – Het grote finalefeest ter ere van de Koningsparen Grolse Kermis in de tent met vanaf

21.00 uur – muziek van Perfect Show Band en DJ DouBBle B

01.00 uur – Afsluiting van de kermisdagen op het feestterrein aan de Maliebaan.