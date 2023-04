GROENLO – Han Mali, drummer van Boh Foi Toch en Old Ni-js, maar ook ‘docent’ en eigenaar van Trommeltoko waarin hij enthousiaste leerlingen van jong tot oud de fijne kneepjes van het drum- en percussievak bijbrengt. Het alle dagen bezig zijn met muziek en muziekonderwijs bracht hem op het idee om een Muziekmarkt te gaan organiseren voor iedereen die spullen wil verkopen of ruilen van aan muziek gerelateerde zaken. In 2022 bestond Trommeltoko 25 jaar en wilde ik iets doen, maar door de nasleep van corona, kwam het er niet van, maar het bleef wel door mijn hoofd spoken.

Buitenkansje

Het idee is in principe simpel. “Er zijn vast mensen die ergens nog een muziekinstrument hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt en wel willen verkopen of ruilen. Voor hen is het leuk dat die mogelijkheid nu bestaat. Voor iemand die goedkoop een instrument aan wil schaffen wacht er wellicht een buitenkansje.”

Mensen, jong en oud, mogen muziekinstrumenten verkopen of ruilen, maar ook bladmuziek, onderdelen, of wat dan ook. Als het maar met muziek te maken heeft. De aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog voldoende plek voor potentiele verkopers.

Een kleine opsomming van de tot nu toe ingebrachte muziekspullen: Gitaren, Basgitaren, Drumstellen en onderdelen, Elpees, Cd’s, Versterkers, Microfoons, Standaarden, Drumstokken e.d.

Niet commercieel

Het karakter van de Muziekmarkt die Han voor ogen heeft is vooral dat het laagdrempelig en gezellig moet zijn en niet commercieel. Wat Han betreft is er meer mogelijk dan alleen verkoop of ruilen. “Als er kinderen of volwassenen zijn die niets te koop hebben maar graag hun kunnen willen laten zien en horen zoals op een vrijmarkt wel vaker te zien is, dan mag dat ook natuurlijk. Hoedje of bakje ervoor waar mensen een kleine bijdrage indoen. Alleen maar mooi en sfeervol.”

Aanmelden

De muziekmarkt vindt plaats op zaterdag 29 April aanstaande van 10.00 tot 17.00 uur in en om de Mattelier in Groenlo. Aanmelden kan via trommeltoko@kpnmail.nl of 06-30732582. Om de kosten een klein beetje te dekken vragen we een bijdrage € 10.- Dit is inclusief 2 consumptiemunten.

