Lezing Janneke ter Bille: Puberen mag!

LICHTENVOORDE – Op donderdag 16 februari, om 20.00 uur, is pubercoach Janneke ter Bille te gast in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Thema van haar lezing: Puberen mag! De lezing is toegankelijk voor iedereen. Kaarten zijn te reserveren via www.oostachterhoek.nl/puberen. De entreeprijs bedraagt €2,50 voor leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek en € 3,50 voor niet-leden.

Puberen mag

Wil je ook ‘gewoon’ een gesprek aan kunnen gaan met je puber? Niet elke keer dat gezucht, gemopper en ‘moet dat?!’ of ‘waarom?’ Vraag je jezelf weleens af waar die leuke, lieve, grappige kind is gebleven van eerder? Wil je ook dat je kind gewoon bij je komt om te vertellen hoe het met ze gaat? Word je ook zo moe van elke keer die discussies en ruzies met je puber? Vraag je jezelf ook weleens af of het ooit nog goed komt? Word je er ook zo moedeloos van dat ze elke keer jouw grenzen opzoeken (of er overheen gaan)?

In de lezing: ‘Puberen mag’, geeft pubercoach Janneke ter Bille inzichten in de werking van het puberbrein en hele praktische tips over hoe je als ouder een gesprek aan kan gaan met je puber. Het maakt niet uit hoe de relatie met je puber op dit moment is, de informatie en tips die ze geeft zijn direct toepasbaar en gaan zorgen voor verandering als je hier open voor staat en in actie komt. Janneke zal ook ruim de tijd nemen voor het beantwoorden van vragen.

Janneke ter Bille

De Lichtenvoordse Janneke ter Bille werkte tot voor kort als ambulant begeleider en was werkzaam op verschillende scholen in de regio. Sinds enige tijd is ze fulltime bezig met haar eigen onderneming Conduct10, waarin zij als coach pubers (en hun ouders) begeleidt die wat extra coaching en ondersteuning nodig hebben. “Ik zie het als mijn missie om zo veel mogelijk pubers en ouders van pubers te helpen. Ik gun alle pubers en ouders van pubers een fijne puberteit. Een puberteit waarin je puber de ruimte voelt om te ontdekken wie hij/zij is en wil zijn. Waarin je leert wat je wil en niet wil. Waarin je ervaringen opdoet die je helpen de persoon te zijn wie je wil zijn”, aldus Janneke.

Ook schreef ze een boek: ‘Help! Puberproblemen’. Een boek dat een plek kreeg in de bibliotheekkast van de grote muurschildering bij de Bibliotheek Lichtenvoorde. Janneke is de eerste schrijfster van een ‘muurboek’ die een lezing komt geven in de bieb.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je sturen naar recatie@streekgids.nl