‘Man on the Moon’ te zien bij CINEbieb

GROENLO – Op donderdagavond 9 februari vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Groenlo de film ‘Man on the Moon’. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

Man on the Moon

‘Man on the Moon’ is het portret van de veelbesproken, ongrijpbare en dikwijls onbegrijpelijke komiek Andy Kaufman. Hij trad op als stand-upcomedian in clubs, speelde een excentriek personage in de televisieserie Taxi en zou voor zijn vroegtijdige dood ook nog dubieuze faam verwerven als worstelaar (met vrouwelijke tegenstanders). Regisseur Forman (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Amadeus, The People vs Larry Flynt) doet geen pogingen zijn hoofdpersonage – verbluffend, geestig, ontroerend neergezet door Carrey die bij de Oscarnominaties werd genegeerd – psychologisch te duiden. Hij maakte een film in de geest van Kaufman: soms hilarisch, dan weer pijnlijk onleuk, altijd grillig. De titel verwijst naar de gelijknamige song van R.E.M. over Kaufman.

Regisseur: Milos Forman

Cast: Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love, Paul Giamatti en Vincent Schiavelli

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.

