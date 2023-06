LICHTENVOORDE – Op woensdagavond 28 juni organiseert het Alzheimer Trefpunt Aalten-Oost Gelre–Winterswijk weer een bijeenkomst voor mensen met beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers, hun naasten en andere belangstellenden. Deze avond is het thema: ‘Onbegrepen gedrag bij dementie’. Gastspreker is ouderenpsycholoog Tess Scholtz.

Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenaamde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Het kan bijvoorbeeld gaan om klagen, (nachtelijke) onrust, loopdrang, boosheid, argwaan of apathie. Om goed met dit gedrag om te kunnen gaan, is het belangrijk dat u dit gedrag begrijpt. Tijdens deze bijeenkomst geeft ouderenpsycholoog Tess Scholz u tips en uitleg over dit onderwerp.

Over het Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Het Alzheimer Trefpunt is een avond voor en over mensen met dementie en hun naasten. Het is zowel een ontmoetingsplek voor lotgenoten als een informatieve avond voor mantelzorgers en professionals in de zorg. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom, ook en vooral mensen die zelf een vorm van dementie hebben.

Wanneer: woensdag 28 juni 2023

Waar: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamalandhal, Van Der Meer De Walcherenstraat 3)

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411