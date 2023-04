VRAGENDER – Op Koningsdag, 27 april, vindt er in het Vragender Veen een bijzondere vogelexcursie plaats onder leiding van Ronald van Harxen. De excursie begint vroeg, namelijk om 06:00 uur bij de schuilhut aan de Manenschijnweg. Er kunnen maximaal 15 deelnemers me, dus opgave vooraf is noodzakelijk.

Heb je interesse in deze excursie en wil je graag meer weten over de vogels die in het Vragender Veen te vinden zijn? Stuur dan een e-mail naar excursie@vragenderveen.nl om je op te geven.

Het Vragender Veen is een prachtig en uniek veengebied, maar helaas ook gevaarlijk voor recreanten. Om de natuur in het gebied te beschermen en de veiligheid van bezoekers te waarborgen, is het veen alleen toegankelijk onder begeleiding van deskundige gidsen van de Stichting Marke Vragender Veen.

