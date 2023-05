Over De Top Festival maakt zich op voor twaalfde editie

LICHTENVOORDE – Het is bijna zover! Tijdens het Pinksterweekend, op zaterdag 27 en zondag 28 mei vindt het Over De Top Festival plaats op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. Deze data staan hopelijk al in de agenda van mening festivalfan. Na een succesvolle editie in 2022 met meer dan 5.000 bezoekers, hoopt de organisatie dit jaar met meer dan 50 muziek-, theater- en kinderacts en een kleurrijke aankleding van het festivalterrein alle verwachtingen weer te overtreffen.

“Over De Top Festival heeft echt voor iedereen iets te bieden” vertelt organisator Niek Krabben tijdens de opbouw van het festival op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. “Naast een uitgebreid muziekprogramma met zo’n veertig bands en dj’s, hebben we ook een uitgebreid rand- en theaterprogramma. Er gebeurt altijd wel iets op ons festivalterrein. Ook voor de jongste festivalbezoekers is er vanalles te doen: van het bouwen van zandkastelen tot experimentjes doen samen met de mensen van Universiteit Twente.

Op zaterdag 27 mei gaat het festival om 12.00 uur van start met een gevarieerd programma; de dag is gevuld met knallende acts als Antwerp Gipsy-Ska Orkestra (gipsy-ska), The Covids (punk) El Jando (live techno) en Golden Era (90s & 00s live dance anthems). Op zondag 28 mei wordt het nog eens dunnetjes overgedaan met o.a. Cavolo Nero (afrobeat), Prodigy XL (The Prodigy tribute), Jaap & Pim (techno) en een ABBA Undercoversessie (met o.a. Bob Hogenelst). Het hele programma is terug te vinden op de website van het festival.

Over De Top Festival vindt plaats op zaterdag 27 en zondag 28 mei (Pinksterweekend) op het Swite terrein in Lichtenvoorde. Dagkaarten kosten €25,- per stuk in de voorverkoop en €30,- aan de dagkassa van het festival. Voor €40,- kun je een combiticket voor beide dagen kopen. Kinderen onder de 1.40 meter hebben gratis toegang tot het festival. Meer info over het festival, het volledige programma en entreetickets zijn te vinden op overdetopfestival.nl.

