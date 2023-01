LICHTENVOORDE – Op donderdag 26 januari, vanaf 15.00 uur, staat het BIEBlab in Lichtenvoorde in het teken van tekenfilms. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of in één van de bibliotheekvestigingen en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Produceer een tekenfilm

Je hebt misschien wel eens een flipboekje gemaakt? In deze workshop ga je de tekeningen maken op kleine velletjes die worden gefotografeerd om er met de computer een filmpje van te maken.

De begin- en eindtekening van elk stukje verhaal zijn hetzelfde zodat je een loopje kan maken in de computer.

Ook kunnen de verhalen van alle deelnemers aan elkaar geplakt worden tot één verhaal.

Elk kind tekent één van de stappen om van begin tot eind te komen (een soort stripverhaal). Vervolgens worden er weer tussenstappen getekend, enz. totdat er een soepel lopende tekenfilm is ontstaan.

De resultaten worden voorzien van geluid en op YouTube gezet om thuis te bekijken.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Lichtenvoorde en in een aantal bibliotheken in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Lichtenvoorde is dat elke eerste en derde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.