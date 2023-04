LICHTENVOORDE – De voorpret voor het Over De Top Festival, dat dit jaar op zaterdag 27 en zondag 28 mei plaatsvindt, kan beginnen! Het volledige programma is rond en dat betekent meer dan veertig acts op het gebied van muziek, theater en kinderprogramma. Het Over De Top Festival wordt in 2023 voor de twaalfde keer georganiseerd op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. Tijdens de laatste editie in 2022 trok het festival ruim 5.000 bezoekers over het hele weekend en de organisatie hoopt dit jaar opnieuw een recordaantal bezoekers te mogen verwelkomen.

Het festival de afgelopen weken al een heel aantal muzikale acts bekend, maar met de toevoeging van nog een heel aantal bands, dj’s, theater- en kinderacts is de line-up compleet. Met meer dan veertig acts verspreid over vier podia én op andere plekken van het festivalterrein weet de organisatie de bezoeker opnieuw te verrassen en te verbazen. Wie Over De Top Festival een beetje kent, weet dat je hier op de juiste plek bent om toffe, nieuwe acts te ontdekken. “We hebben niet zoveel weinig op met headliners, hokjes en genres. We doen vooral wat we zelf leuk vinden en boeken acts waarvan we denken dat de bezoeker ze kan waarderen! Het is een mix van nationale en internationale artiesten, maar ook local heroes hebben een plek in ons programma”, aldus organisator Niek Krabben.

Line-up

Het muzikale programma bestaat in 2023 uit de volgende artiesten: Antwerp Gipsy-Ska Orkestra (BE), Magnetic Spacemen, La Regadera (ES), Iron Jinn, ABBA Undercoversessie, Pene Corrida, Cavolo Nero, Jick Munro & The Amazing Laserbeams, El Jando, Prodigy XL, Rens, Jaïr & Ome Uncle, Golden Era, Gestapo Knallmuzik (BE), George & The Rams, De Nachtelijke Escapades, The Covids, Tabanka (CV), Solomon, I Am Lotus, Las Medicinas, Olaf Putker & The Scenic Sound, Chica Chica, Luc Voss, Hardslag, Emma Luca, Rixle Blue, Chef Defect, Jaap & Pim, Longo Longo, The Garnals, Kiwi Club, R.A.T., JANIK, Dan Mango, Mary Confurius, Goya en TINOS.

Meer dan alleen muziek

Over De Top is véél meer dan alleen muziek. Het festival zit namelijk bomvol absurde theateracts, knettergek kindervermaak en andere wonderlijke zaken voor jong en oud. De organisatie van het festival wil de bezoeker vooral verrassen, verbazen en laten genieten. Denk aan straattheater, Science on Tour, uitbundige pimpladies, een levende wasstraat, een zandbakfestijn, een XL-knikkerbaan, schaakmatties en nog heel veel meer…

Het Over De Top Festival vindt op zaterdag 27 en zondag 28 mei (Pinksterweekend) plaats op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. Meer info over het festival, het volledige programma en entreetickets zijn te vinden op www.overdetopfestival.nl. Kinderen tot 1.40m mogen gratis naar binnen en hebben dus geen ticket nodig.

