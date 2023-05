Slag om Grolle gaat voor negende editie

GROENLO – De organisatie van de Slag om Grolle is achter de schermen alweer drukdoende om voor volgend jaar een negende editie in de steigers te zetten. De Slag om Grolle 2024 wordt gehouden op 25, 26 en 27 oktober.

Bij de Slag om Grolle wordt de inname van het in 1627 door Spaanse troepen bezette stadje herbeleefd. Niet met acteurs, maar met re-enactors mensen met een passie voor het zich inleven in een historische setting. Die komen uit heel Europa en soms zelfs van andere continenten om zich in Groenlo onder te dompelen in de zeventiende-eeuwse historie.

De grote betrokkenheid van de inwoners van het vestingstadje en het enthousiasme van de bezoekers die zich in werkelijk in 1627 wanen, vergroten elk jaar weer de belangstelling voor het evenement. Artiesten, ambachtslieden en handelaren in historische artikelen melden zich dan ook altijd bijtijds om weer van de partij te zijn.

Mensen die graag mee willen helpen om de Slag om Grolle tot een succes te maken kunnen zich bij de organisatie melden. ,,Naast het in elkaar zetten van toegangspoorten en kassa’s zijn deskundige helpende handen ook voor zaken als marketing en sponsoring altijd welkom”, aldus secretaris Tristan Naber.

Een paar cijfers: aan het evenement wordt meegewerkt door 1500 re-enactors met 18 nationaliteiten, met daarnaast 1500 deelnemers die het leven van alledag uitbeelden, net als ruim 100 ambachtslieden, handelaren en artiesten. Achter de schermen zijn 150 vrijwilligers actief.

Meer informatie over het evenement is te vinden op de website <a href=”https://www.slagomgrolle.nl/”>slagomgrolle.nl</a> of de social media-kanalen van de Slag om Grolle.

