LICHTENVOORDE – Op woensdag 25 januari is het Alzheimer Trefpunt Lichtenvoorde, voor de eerste keer in het nieuwe jaar, weer geopend. Het thema tijdens deze bijeenkomst is: wat kan een casemanager betekenen voor mensen met dementie?

De casemanager dementie kan je helpen om de weg te vinden in het zorglandschap, door middel van informeren, begeleiden, adviseren en het regelen van zorg. De casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naasten. Tijdens deze avond leggen casemanagers Edith van Heteren en Nikki Welleweerd uit wanneer je een casemanager in kunt schakelen en wat hij/zij voor je kan betekenen. Ook vertellen ze meer over dementie in de thuissituatie aan de hand van de methodiek van de bekende sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats.

Over het Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Iedere maand staat een ander thema centraal. Het Alzheimer Trefpunt is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Wanneer: woensdag 25 januari 2023

Waar: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamalandhal, Van Der Meer De Walcherenstraat 3).

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411

