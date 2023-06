Zorgorganisatie Sius organiseert open dag

GROENLO / REGIO – Op zaterdag 17 juni zal zorgorganisatie Sius in de Achterhoek een open dag organiseren van 11.00 tot 15.00 uur. De open dag is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in werken in de zorg of nieuwsgierig zijn naar de verschillende locaties van Sius.

Tijdens de open dag krijgen bezoekers de mogelijkheid om ongeveer twintig woonlocaties en activiteitencentra van Sius te bezoeken. Onder het genot van een kopje koffie kunnen ze kennismaken met de zorg en de verschillende locaties. Elke locatie zal diverse activiteiten organiseren, variërend van een dartcompetitie met mooie prijzen tot een workshop sieraden maken. De open dag biedt een uitgelezen kans om de veelzijdigheid van de zorg te ontdekken. Het programma en de deelnemende locaties zijn te vinden op de website www.sius.nl/opendag.

Daarnaast zal het kantoor van Sius in Groenlo ook geopend zijn tijdens de open dag. Daar staan verschillende zorgprofessionals klaar om vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan met geïnteresseerden. Zo zal Perron 8 de vrijetijdsbesteding die ze organiseren tonen, zullen de werkcoaches van Jouw Kans vertellen over hun werk, en zal de projectleider innovatie informatie geven over zorgtechnologie. Andere aanwezigen zijn onder andere een zorgadviseur, orthopedagoog, ambulant medewerker (jeugd) en medewerkers van het team medezeggenschap cliënten en P&O, zoals een opleidingscoördinator en vrijwilligerscoördinator. Sius nodigt geïnteresseerden van harte uit om op zaterdag 17 juni langs te komen.

Sius biedt zorg en ondersteuning in de hele Achterhoek en richt zich op mensen met een (verstandelijke) beperking. De organisatie biedt diverse diensten, zoals jeugdzorg, begeleid wonen, begeleiding bij werk en activiteiten, en zorgadvies en behandeling. Het welzijn van de cliënten staat centraal bij Sius, waarbij gestreefd wordt naar een goede kwaliteit van leven. Met een team van meer dan 600 medewerkers en 300 vrijwilligers zetten zij zich dagelijks in voor ongeveer 850 cliënten. Sius heeft meer dan 40 locaties verspreid over de regio.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl