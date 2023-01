Nieuwjaars toespraak Stan Raben als nieuwe voorzitter s.v. Grol

GROENLO – Zondagmiddag 8 januari, net na de nieuwjaarsreceptie van voetbal vereniging Grol in het sportcafé op sportpark Den Elshof, nam Stan Raben de voorzittershamer van Hans Scheinck over. Daarna nam hij de microfoon en sprak enkele woorden voor het nieuwjaar.

Als eerste bedankte hij de organisatie voor het organiseren van de nieuwjaarsloop en nieuwjaarsreceptie. “We staan er als vereniging goed voor. Hoe gaat het jaar 2023 er uit zien? Ik hoop dat wij verlos blijven van Lock downs en andere beperkte maatregelen, zodat wij kunnen blijven sporten en ontspannen.

Op 18 september 2023 bestaat s.v. Grol alweer 105 jaar. We zullen op gepaste wijze aandacht geven aan dit lustrum. Er zijn dit jaar ook de nodige uitdagingen en met name op financieel gebied. We zijn financieel een sterke vereniging maar dit seizoen hebben we een maar net aansluitende en een zeer onzekere begroting moeten opstellen. Oorzaken zijn de hoge reiskosten voor de jeugdselectie teams en de extreem hoge energie kosten. De onzekerheid komt ook doordat de energie kosten in de toekomst lastig te voorspellen zijn. Als bestuur zullen wij mogelijk een beroep doen op landelijke en gemeentelijke subsidies. Ook gaan we dit jaar door met het verder verduurzamen van het sportpark. Ik wil wel vanaf deze plaats een beroep doen op alle spelende leden om zo kort mogelijk te douchen om zo het gas verbruik te drukken.

Om meerdere reden lukt het niet om het meiden en damesvoetbal binnen s.v. Grol op een voldoende niveau te brengen en te houden. We gaan met andere verenigingen binnen onze gemeente, die met het zelfde fenomeen kampen, onderzoeken of het mogelijk het niveau op te tillen. Door in overleg teams te vormen die bestaan uit verschillende verenigingen. Ook is er een scheidsrechters te kort. De eerste stap is gezet doordat de teams zelf een scheidrechter aandragen. Dit is wel een nood oplossing en willen we graag het aantal vereniging scheidsrechters binnen de Grol weer vergroten. Ken je iemand die scheidsrechter wil worden, dan kan dit worden doorgeven aan het bestuur. De Grol heeft een groot aantal vrijwilligers maar toch zijn er nog diversen functies beschikbaar. Het werven en het behouden van vrijwilligers is voor ons ook dit jaar een grote opgave. Als bestuur gaan we dit jaar aan de slag met het zogenoemde vrijwilligersplan. Ook willen wij in het eerste kwartaal van dit jaar een verenigingsenquête houden. Wij hopen dat deze zo goed en volledig mogelijk wordt ingevuld. Wij kunnen alleen goed besturen als we weten wat er leeft binnen de vereniging”, aldus de kersverse voorzitter van s.v. Grol in zijn Nieuwjaarstoespraak.

Nieuwjaarstoespraak_8_jan_23_Stan_Raben

Dit bericht is 98 x gezien