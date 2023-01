Nieuwjaarsreceptie EHBO vereniging Lichtgroen

LICHTENVOORDE – Op zaterdag 7 januari werd het nieuwe jaar bij de EHBO vereniging Lichtenvoorde-Groenlo ingeluid met een nieuwjaarsreceptie.

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar met veel verandering en vernieuwing. De EHBO-vereniging Lichtenvoorde was voornemens te stoppen wegens gebrek aan bestuurders. Een signaal dat werd opgepakt door een aantal mensen van het voormalige Rode kruis Achterhoek-Oost. Zij zijn in gesprek gegaan met het voormalige bestuur. Ten tijde van deze gesprekken, kwam ook de EHBO-vereniging Groenlo in beeld, dat in hetzelfde zware weer verkeerde. Zo kreeg een fusie tussen beide verenigingen vorm en zag de EHBO vereniging Lichtgroen het licht. Ook in dezelfde periode kwam een gesprek op gang met Karin Gierkink van Action & Care; zij zagen een samenwerking ook wel zitten en waren van harte welkom. Dat betekent voor de EHBO vereniging een flinke verruiming van vrijwilligers waar gebruikt van kan worden gemaakt.

De nieuwe organisatie wil zich graag als een professionele organisatie presenteren en duidelijk zichtbaar zijn op de diverse evenementen die gebruik maken van hun diensten. De vereniging heeft onder andere nieuwe poloshirts, magneetstrips en beachvlaggen aangeschaft. De nieuwe website met een aanmeldsysteem voor de lessen is inmiddels in de lucht. Sinds de gezamenlijke doorstart vanaf 1 april 2022 zijn al 45 evenementen gedraaid.

De 5 instructeurs / instructrices waarover de vereniging beschikt, kunnen veel meer met elkaar evalueren en elkaar feedback geven. Dat levert weer een positieve bijdrage aan de lessen. De lessen worden verzorgd door René Garstenveld, Gerard Heersink, Arie Haeringen, Karin Gierkink en Monique Groote Schaaarsberg. Er zijn niet alleen de normale lessen, maar er worden ook speciale trainingen georganiseerd. Er is onlangs een portofoon-training geweest, verzorgd door professioneel verbindingsman en erkend instructeur Edwin Brink.

Voorzitter Carol Temming sprak zijn dank uit naar alle medebestuurders. In de afgelopen 9 maanden werd er hard gewerkt om de nieuwe vereniging op de kaart te zetten; in die opdracht zijn ze zeker geslaagd! In korte tijd is er met z’n allen veel bereikt. Het doel voor 2023 is om te zorgen dat er goed opgeleide vrijwilligers zijn die met plezier en enthousiasme bezig zijn. Dit jaar wordt er een EHV (Evenementen Hulp Verlening) cursus gestart; een training om als leidinggevende op een evenement te mogen staan.

