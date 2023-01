DOETINCHEM – Op woensdag 18 januari opent Zone.college Doetinchem de deuren voor basisschoolleerlingen van groep 7 en groep 8. Zij kunnen die dag samen met hun ouders en/of verzorgers op expeditie in de school. Er valt van alles te beleven. Aanmelden voor de open dag kan via de website.

Kennismaken met Vmbo groen en Het Groene Lyceum

Onderwijs in een groene omgeving. Dat is Zone.college. Je krijgt bij Zone.college naast de algemene vakken veel praktijklessen waar je werkt met dieren, planten, voeding en techniek. Op de open dag kunnen leerlingen sfeer proeven en meer te weten komen over het Vmbo Groen en Het Groene Lyceum.

Leerlingen die kiezen voor Vmbo Groen kunnen met hun vmbo-diploma makkelijk doorstromen naar alle sectoren van het mbo. Leerlingen die kiezen voor Het Groene Lyceum worden in een zesjarig traject voorbereid op het hbo. Het Groene Lyceum is voor leerlingen met havo-capaciteiten en die het liefst leren door denken en doen.

Activiteiten op school én online

De open dag is van 16.00 tot 21.00 uur en het thema is ‘Op Expeditie’. Docenten, leerlingen en ouders zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Er is ook een speciale webpagina met een virtuele rondleiding door het gebouw, diverse video’s en voorlichtingspresentaties. Zo kunnen bezoekers ook online ‘Op Expeditie’ en een beeld krijgen van de school.

Vakmanschapsroute

In Doetinchem wordt ook de Vakmanschapsroute aangeboden. Dit is een praktische route naar een mbo-diploma niveau 2 in zes verschillende groene richtingen. De Vakmanschapsroute is er speciaal voor basisberoepsgerichte leerlingen (en erg praktische ingestelde kaderberoepsgerichte leerlingen) die graag verder willen leren en werken in het groen. De route start in het derde leerjaar van het vmbo en duurt in principe 4 jaar.

