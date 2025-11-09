Zondagsverhaal: De Leemputten bij Zwolle

€ 1,00

Tussen Groenlo en het buurtschap Zwolle ligt een landschap dat door mensen is gevormd. In de Leemputten werd vanaf het einde van de negentiende eeuw klei afgegraven voor de steenfabriek van Groenlo. Wat begon als zwaar werk met schop en paard, groeide uit tot een belangrijk onderdeel van de lokale economie.

Vanaf de jaren twintig reed er zelfs een klein leemtreintje tussen Zwolle en de fabriek, met kipkarren vol natte klei. Toen de fabriek rond 1960 de poorten sloot, vulden de diepe kuilen zich met water en nam de natuur het terrein langzaam terug. In 1978 kreeg het de naam Natuurpark De Leemputten — een plek waar water, riet en eilandjes het verleden nog laten zien.

Vandaag is het een geliefd wandelgebied waar de sporen van arbeid en natuur samenkomen.