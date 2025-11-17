Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte

€ 1,00

Wie op een stille zondagochtend door het buitengebied van Zieuwent wandelt, hoort het nog:het ritselen van het gras, het zachte tikken van een fietsketting, het geroffel van klompen dat ooit over deze paden klonk. Tussen de velden, waar reeën in de vroege in de nevel staan, slingeren ze nog altijd – de kerkepaden van Zieuwent. Ze lijken op gewone zandwegen. Maar wie beter kijkt, ziet de sporen van een verleden waarin deze paden meer waren dan zomaar een route. Ze waren de levenslijnen van het dorp: een dagelijks ritueel van geloof, gemeenschap en gewoonte.