Zondagverhaal: De buutavonden – wanneer een stad zichzelf hoort

Zeven avonden lang uitverkocht, zonder aankondiging, zonder uitleg. In Groenlo begon begin januari opnieuw een traditie die geen introductie nodig heeft. De buutavonden zijn meer dan carnavalshumor: ze laten zien hoe een stad naar zichzelf kijkt, luistert en lacht. Niet scherp om te kwetsen, maar precies genoeg om te herkennen. Over mensen, gebeurtenissen en wat bleef hangen.

Een verhaal over lachen als sociale spiegel — en waarom Groenlo zichzelf hier misschien wel het beste begrijpt.