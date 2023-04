LAREN(Gld) – Huis Verwolde heeft tijdens de meivakantie van 22 april tot en met 7 mei een uitgebreid activiteitenprogramma voor jong en oud. De tuin begint in deze periode langzaam tot bloei te komen en biedt een prachtig decor voor een tuinrondleiding. Deze rondleidingen starten op 3 mei en zijn elke twee weken te volgen gedurende het seizoen.

Naast de tuinrondleidingen worden er ook verschillende andere activiteiten georganiseerd, zoals de populaire speurtocht ‘Op stap met de boerenknapzak’ waarbij in de meivakantie een korting van 10% geldt en een kortingskaart kan worden ingeleverd bij één van de andere kastelen van GLK.

Voor kinderen is er de mogelijkheid om samen met de gouvernante een bijzondere rondleiding door het huis te maken, waarbij zij onder andere leren een sierlijke buiging te maken en deftig te drinken. Ook is er een kindervoorstelling genaamd ‘Jonker Berend is niet dom!’, verzorgd door Achterhoeks troubadour en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink.

De Grand-Tour en rondleidingen door Verwolde in oorlogstijd maken het aanbod compleet. Tickets voor de verschillende activiteiten zijn te reserveren via de website van GLK en kosten tussen €5,00 en €10,00 per persoon. De knapzakspeurtocht is tijdens de meivakantie verkrijgbaar voor €6,75 in de museumwinkel in het onderhuis.

Alle activiteiten op een rijtje

Woensdag 3 mei Tuinrondleiding

Woensdag 3 mei Op stap met de gouvernante

Donderdag 4 mei Rondleiding Verwolde in oorlogstijd

Donderdag 4 mei Kindervoorstelling Jonker Berend is niet dom

Zaterdag 6 mei Rondleiding Verwolde in oorlogstijd

Zondag 7 mei Grand-Tour

Voor meer informatie en het reserveren van tickets, kunt u terecht op de website: https://www.glk.nl/verwolde.

