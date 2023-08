Alzheimer Café Zutphen e.o. Organiseert Informatieavond over Zorgtechnologie

ZUTPHEN – Op woensdag 16 augustus 2023 organiseert het Alzheimer Café Zutphen en omgeving een speciale bijeenkomst over het gebruik van technologie in de zorg voor mensen met dementie. De avond vindt plaats in Buurtcentrum Het Bornhof in Zutphen en is gericht op patiënten, familieleden, hulpverleners en belangstellenden.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst waar mensen met dementie, hun naasten en hulpverleners samen ervaringen en ideeën uitwisselen. Het doel van deze avonden is om lotgenoten te ontmoeten en informatie te verstrekken over verschillende aspecten van dementie.

De thema-avond op 16 augustus zal zich richten op de innovatieve technologische hulpmiddelen die het leven van mensen met dementie kunnen verbeteren. Denk hierbij aan apps, beeldbellen, alarmeringssystemen of medicijndispensers met controle op afstand. Experts zullen aanwezig zijn om uitleg en demonstraties te geven over hoe deze technologieën kunnen worden geïmplementeerd en waar men rekening mee moet houden bij aanschaf en gebruik.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur met inloop en koffie/thee, gevolgd door het programma dat start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Zoals altijd is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

Aanvullende informatie en ondersteuning:

Voor geïnteresseerden in de nieuwsbrief, kunt u een mail sturen naar: ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl

Voor een luisterend oor of advies kunt u dagelijks tussen 9.00 en 23.00 uur gratis bellen naar De DementieLijn op 0800-5088.

Meer informatie over Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland is beschikbaar op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar 06-13514411.

Deze bijeenkomst biedt een uitstekende gelegenheid voor alle betrokkenen om kennis en ervaringen te delen, te netwerken en te leren over de laatste ontwikkelingen in de zorg voor mensen met dementie. Iedereen is van harte welkom in Het Bornhof, Hobbemakade 246, 7204 TB Zutphen.