Alzheimer Trefpunt Lochem: Fysiotherapie en Bewegen

LOCHEM – Op vrijdag 9 juni 2023 organiseert Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland weer een bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Lochem. Deze bijeenkomsten zijn ontworpen als een plek voor ontmoeting en uitwisseling van informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in of te maken heeft met dementie. Het is een plek waar lotgenoten, mantelzorgers en deskundigen met elkaar in gesprek kunnen gaan over de ervaringen en onderwerpen die hen bezighouden.

Het thema van de bijeenkomst op 9 juni is ‘Fysiotherapie en Bewegen’. Gastspreker Floriaan Wansink, mede-eigenaar van Sports en Science in Lochem en fysiotherapeut gespecialiseerd in bewegen en revalidatie bij mensen met hersenaandoeningen, zal zijn inzichten en adviezen delen. Hij zal het effect van bewegen op het brein toelichten en demonstreren hoe mensen met dementie gestimuleerd kunnen worden om te bewegen.

De ochtend zal een mix zijn van theorie en praktijk. Floriaan zal voorbeelden en attributen tonen die kunnen worden aangeschaft om eenvoudig en laagdrempelig thuis te kunnen oefenen. Hij zal ook tips en eenvoudige dagelijkse oefeningen demonstreren die u zelf kunt ervaren. Het belooft een waardevolle en inspirerende ochtend te worden, en wellicht verlaat u de bijeenkomst fit en energiek.

Het Alzheimer Trefpunt Lochem vindt plaats in het Stadshuus, Markt 3 in Lochem, van 10.30 uur tot 12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur). U bent van harte welkom om deel te nemen, vooraf aanmelden is niet nodig.

