LOCHEM – Op vrijdag 14 april 2023 organiseert Alzheimer Trefpunt Lochem een bijeenkomst met als thema ‘Wegwijs in zorg en welzijn’. De ochtend is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dementie of er mee te maken heeft en biedt de mogelijkheid om lotgenoten, mantelzorgers en deskundigen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen Ron Hamelberg van ‘t Baken Gemeente Lochem en Marieke Muilerman van Stichting Welzijn Lochem spreken. Zij zullen uitleg geven over de verschillende regelingen op het gebied van welzijn, zelfstandig wonen, zorg, financiën en algemene voorzieningen en wat ze precies kunnen betekenen voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te functioneren in de samenleving.

De bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem en duurt van 10.30 uur tot 12.00 uur, met inloop vanaf 10.00 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig en iedereen is van harte welkom.

