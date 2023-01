LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt Lochem, ochtenden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en een tweetal avonden in het jaar met een speciaal thema. Dit is voor iedereen die geïnteresseerd is in of te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighouden.

Op vrijdag 10 februari 2023 is er weer een bijeenkomst van Alzheimer Trefpunt Lochem. Het thema is: Voeding in relatie tot dementie.

Spreker: Wilma van der Wal voedingsdeskundige bij de Hoge Weide.

Het genieten van de dagelijkse maaltijden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Smaakverlies ontstaat bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of door behandeling van ziekte (zoals chemo) Terwijl goede voeding dan juist belangrijk is voor herstel en het voorkomen van ondervoeding. Maar vooral ook ‘eetplezier’ is één van de dingen die het leven dan juist veraangenamen. Tijdens deze ochtend gaan we met onze zintuigen aan de slag door middel van proeven en testjes. Door te ervaren hoe onze zintuigen hier op reageren kunnen we de gerechten meer smaak geven met eenvoudige en kleine aanpassingen.

Wanneer: vrijdag 10 februari van 10.30 uur tot 12.00 uur. (inloop: vanaf 10.00 uur)

Waar: Stadshuus, Markt 3 Lochem.

Aanmelden vooraf is niet nodig!

Contact AT Lochem: at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl