Amerikaanse Roots in de Koppelkerk met The Outbound Scallyway Carnival

BREDEVOORT – Zaterdagavond 11 februari komt The Outbound Scallyway Carnival naar de Koppelkerk in Bredevoort. Deze zeskoppige band uit de Achterhoek brengt Bluegrass & Country ten gehore. Gitaar, mandoline, banjo, contra bas, meerstemmige zang en een hoge dosis enthousiasme verzamelen zich op het podium. Een live optreden van deze band is een parade van klanken, grappen en anekdotes die een beroep doen op het gehele scala aan emoties.

De Uitgaande Scallyway Carnaval

In 2008 ziet de band The Outbound Scallyway Carnival, kortgezegd The OSC, het levenslicht. De band wordt gevormd om de gebroeders Sander en Martijn Ketelaar en wijlen banjoist Henk Talen. Al snel voegen Wendy Nijhof, met wie Sander later zal trouwen, en Dick Scharn zich bij de band en is The Outbound Scallywag Carnival een heuse Bluegrass band rond 1 microfoon.

Door het overlijden van Henk Talen in 2018 slaat de band enigszins gedwongen maar wel met veel passie een andere weg in. Erwin Stukker op pedal steel en Marc van Doornik op drum geven de band een andere klank en laten zien dat Bluegrass en Country hand in hand gaan. In 2019 voegt Neeltje van Diggele zich bij de band als vaste bassiste.

Door de jaren heen deelde de band het podium met artiesten als The Bluegrass BoogieMen en Eileen Rose. In 2020 vindt de band haar akoestische roots terug waardoor je deze multi instrumentalisten nu zowel versterkt als onversterkt tegen kunt komen.

Praktische informatie

Op zaterdagavond 11 februari brengt The Outbound Scallyway Carnival country & bluegrass naar de Koppelkerk. Het concert begint om 20.30 uur en kost €15,- exclusief servicekosten. Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.koppelkerk.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)

