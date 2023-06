Café Doodgewoon: ‘Rouw rondom ziekte en verlies’

AALTEN / WINTERSWIJK – Als je te horen krijgt dat je ernstig ziek bent heeft dat grote invloed op jouw leven en dat van de mensen om je heen. Je probeert je op de één of andere manier voor te bereiden op het afscheid nemen van het leven en van je dierbaren. De mensen om jou heen proberen zich voor te bereiden op een leven zonder jou. Hoe ga je hier samen mee om? Wat kun je tegenkomen? Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Hoe zorg je ervoor dat je met elkaar in gesprek blijft? Wat helpt? Wat helpt juist niet? Hoe kun je anderen daarin helpen? Waarmee help je een ander niet?

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor ernstig zieke mensen, hun naasten, en andere belangstellenden uit de gehele Oost-Achterhoek.

Dit Café Doodgewoon wordt op twee plaatsen in de regio Oost-Achterhoek aangeboden. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 20 juni van 19.30-21.00 uur in Elim, Landstraat 20 in Aalten met gespreksleider Kim Jansen. De tweede bijeenkomst is op donderdagmiddag 22 juni van 14.30-16.00 uur in Het Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61 in Winterwijk. Gespreksleider van deze avond is Hanny Wassink. Beide gespreksleiders zijn geestelijk verzorgers.

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl