WINTERSWIJK – Al enige tijd biedt Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek het project ‘Kunst door de brievenbus’ aan voor thuiswonende ouderen. Ook ouderen die in zorginstellingen wonen kunnen uiteraard meedoen. Inmiddels is het project met succes uitgerold in de gemeente Aalten en zijn er al ruim 30 deelnemers. Ook in de gemeente Oost Gelre en Winterswijk kunnen belangstellenden nog steeds meedoen.

Kunst door de Brievenbus is een activiteit die niet gebonden is aan leeftijd maar wel heel geschikt is voor ouderen. Het mooie van deze activiteit is dat deelnemers dit gewoon thuis kunnen doen op een moment dat goed past. Ideaal dus! Deelname is gratis!

Wat houdt Kunst door de brievenbus in?

Deelnemers ontvangen iedere twee weken een opdracht via de post. De opdracht kan worden uitgevoerd op een meegeleverde briefkaart. De opdrachten zijn heel verschillend en hebben steeds een andere invalshoek. Hierdoor wordt kennisgemaakt met verschillende vormen van creativiteit. De opdracht kan bijvoorbeeld een tekenopdracht zijn of het maken van een echt stilleven.

Expositie

De creatieve kaart of een foto ervan kan gestuurd worden naar Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek. Alle ingestuurde kaarten worden onderdeel van een mooie expositie.

Meedoen en informatie

Aanmelden kan rechtstreeks via email info-llkoa@boogiewoogie.nl (bij voorkeur) of telefonisch bij projectleider Ira Wunnekink: 06 2515 5359. Ook voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl