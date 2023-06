D-examenkandidaten Boogie Woogie in Concert!

WINTERSWIJK – Het is mooi dat er elk jaar weer muzikanten zijn die door vele jaren goed en gedisciplineerd oefenen een heel hoog niveau bereiken. Al enige jaren is het gebruik bij Boogie Woogie dat deze D–examen kandidaten een openbaar concert geven of een recital zodat niet alleen de examencommissie kan genieten maar ook familie, vrienden en andere belangstellenden. Dit concert is op maandag 19 juni in de concertzaal aan de Roelvinkstraat en begint om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.45 uur. De toegang is gratis.

Veelzijdig programma met focus op klassieke muziek, pop en jazz

De uitvoerenden bij dit concert zijn de trompettisten Lot Beskers (lid Concordia Kotten) en Gijs Hendriks Vettehen (lid Excelsior Winterswijk).

Op het programma, waaraan ook harmonieorkest Concordia Kotten en een jazz- en popformatie meewerken, staat onder andere Concertetude van Alexander Goedicke, Live and Let Die van Paul Mc Cartney (arrangement Ray Farr), Dialoque van Eugène Bozza, Sorry van Kiteman en diverse jazz standards met o.a. Stolen Moments van Oliver Nelson en Chameleon van Herbie Hancock.

