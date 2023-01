AALTEN – Het HelenaHuis in Aalten presenteert met gepaste trots op zaterdag 4 maart het top Jazz trio de Beets Brothers. Het instrumentale concert wordt gehouden in een unieke locatie: de Oude Helenakerk.

De Beets Brothers is een trio van drie broers, Marius Beets – contrabas, Alexander Beets – tenorsaxofoon en Peter Beets – piano. Ze zijn over de hele wereld een begrip in de jazzscene. Het begint allemaal in Groenlo, waar de broers opgroeien en vanaf jonge leeftijd op de planken staan. De drie broers treden op met grote namen in de jazzwereld en zijn graag geziene gasten bij het North Sea Jazzfestival. Ze spelen toegankelijke jazz, voor een breed publiek.

Om in de vele cafés en voor podia gevraagd te worden om te komen optreden, spelen de Beets Brothers destijds een breed repertoire. Inspiratie vinden de broers in de jazz, funk en rock van artiesten als David Sanborn, Shakatak en zelfs Whitney Houston. Zij spelen de thema’s en improviseren er vervolgens overheen. De Beets Brothers hebben inmiddels duizenden optredens verzorgd over de hele wereld. Dit concert is voor Aaltense begrippen, net als locatie de Oude Helenakerk, uniek!

Informatie

De Beets Brothers, concert op zaterdag 4 maart in de Oude Helenakerk, Landstraat 22, Aalten. Aanvang 20.00 uur, kerk open vanaf 19.15 uur. Tickets à 20 euro verkrijgbaar via concerten.eventgoose.com , bij het HelenaHuis, Landstraat 11 en boekhandel Messink & Prinsen, Landstraat 39, Aalten.

