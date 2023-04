LAREN(Gld) – Gery Groot Zwaaftink, Achterhoeks troubadour en verhalenverteller komt dit seizoen meerdere malen langs op huis Verwolde om een voorstelling te geven. Voor zowel kinderen als volwassenen zijn er voorstellingen.

Gery Groot Zwaaftink is een echte energieke troubadour die net als vroeger rondtrekt, zijn liedjes zingt en zijn verhalen vertelt ‘ter stichting ende vermaek’ van zijn publiek. Al meer dan 25 jaar vermaakt hij jong en oud en is zeer geliefd bij gevarieerd publiek. Met een paar eenvoudige rekwisieten, een gitaar en zijn stem ‘schildert’ hij de meest vreemde werelden. Zijn verhalen zijn ontroerend, humoristisch, boeiend en herkenbaar.

Kindervoorstelling

Speciaal toegesneden op huis Verwolde vertelt Gery het verhaal over Berend, kleinzoon van een baron. Iedereen denkt dat hij dom is, te dom om voor de duvel te dansen. Maar dit blijkt helemaal niet waar te zijn want hij komt er juist achter wat hij héél goed kan. Deze voorstelling speelt zich af in de oranjerie. Geschikt voor alle leeftijden.

Datum: 4 mei

Tijd: 13:00, 14:00 en 15:00 uur

Kosten: € 6,50

Online reserveren noodzakelijk: https://www.glk.nl/verwolde

Streekverhalen

Ook zal deze entertainer streekverhalen vertellen aan volwassenen in de theeschenkerij in het onderhuis. Terwijl je in deze oude keuken van het onderhuis geniet van een lekker kopje koffie of thee vertelt hij kleine menselijke verhalen die raken en aan het denken zetten, afgewisseld door mooie liedjes.

Voor wie hier oor naar heeft zal nog even geduld moeten hebben en wachten tot de zomer, maar noteer deze data vast in de agenda!

Datum: 14 september, 11 oktober

Tijd: 15:00 uur

Entree:€ 17,50 per persoon Museumkaart € 6,00 (inclusief bezoek aan het huis tussen 14:00 en 15:00 uur)

Online reserveren noodzakelijk: https://www.glk.nl/verwolde

Adres: Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl